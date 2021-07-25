Генсек ООН потребовал от стран G20 отказаться от новых угольных электростанций

Странам Группы двадцати (G20) необходимо остановить введение в эксплуатацию новых угольных электростанций после 2021 года, завил генсекретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он призвал членов G20 и другие государства заявить о планах сократить выбросы в атмосферу до нулевого уровня к середине века. Гуттериш выразил точку зрения в обращении к участникам министерской встречи "двадцатки" по климату и энергетике.

"Я намерен использовать неделю высокого уровня (во время сессии. — Прим. ред.) Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы объединить всех лидеров для достижения согласия по ключевым политическим моментам предстоящего саммита по климату в Глазго", — подчеркнул генеральный секретарь.

Понятие "нулевой уровень выбросов" связано с объемами высвобождения углекислого газа. Предполагается, что они должны не превышать объемы, вырабатываемые при поглощении газа океанами и лесами.