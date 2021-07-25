Американский дипломат посетила храм в Монголии и встретилась с ЛГБТ-активистами

Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман посетила храм в Улан-Баторе и встретилась с монгольскими ЛГБТ-активистами. Об этом сообщил представитель Госдепа Нед Прайс.

Американский дипломат в рамках рабочей поездки посетила храм-музей Чойджин-ламы в Улан-Баторе. Шерман встретилась с ЛГБТ-активистами, а также с монгольскими чиновниками.

Дипломат пообщалась со спикером Великого государственного хурала Гомбожавыном Занданштаром и главой МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг. Замгоссекретаря обсудила стратегическое партнерство в преддверии визита в Китай. Шерман подняла вопрос укрепления демократических институтов и суверенитета Монголии, отметил Прайс в заявлении внешнеполитического ведомства.