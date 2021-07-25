WSJ: Белый дом допускает введение новых санкций против Белоруссии

Белый дом рассматривает возможность введения новых экономических санкций против Белоруссии. Об этом сообщили американские журналисты.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники информирует о возможности введения новых санкций против Минска. Журналисты поделились такими сведениями на фоне визита в США экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Советник бывшей претендентки на пост главы государства Франак Вячорка отметил, что в Госдепе выразили намерение ввести новые санкции.

"Мы не собираемся анонсировать конкретные действия", — приводит издание слова американских чиновников.

Ограничения могут затронуть нефтяной и калийный секторы Белоруссии. В Белом доме пообещали привлекать к ответственности "режим" президента республики Александра Лукашенко.