Адвокат назвал последствия для участника конфликта с погибшим министром Приамурья

Адвокат правового центра "Человек и закон" Сергей Горшков рассказал, какое наказание может грозить участнику смертельной драки с главой минцифры Амурского края.

По словам юриста, все будет зависеть от результатов судмедэкспертизы. Она покажет, по какой причине скончался пострадавший — от ударов задержанного или от травмы после падения.

Если проверка подтвердит, что министр Александр Курдюков погиб из-за второй версии, фигуранта ждет наказание согласно статье о смерти по неосторожности, сообщает сайт 360tv.ru. В этом случае обвиняемый получит два года лишения свободы.