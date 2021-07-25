Дерматолог предупредил о нетипичном симптоме коронавируса

Нетипичные симптомы могут проявляться у пациентов с коронавирусной инфекцией. Врач-дерматолог Татьяна Егорова рассказала об одном из них.

В некоторых случаях у заболевших могут возникать высыпания на коже, которые после шелушения становятся похожи на следы от ожогов. По словам специалиста, такой феномен называется токсикодермия.

Этот недуг обычно поражает ладони, подошвы ног и голени с последующей отслойкой эпидермиса. Восстановление кожного покрова происходит примерно через месяц-полтора.

Егорова также отметила, что COVID-19 может привести к развитию псориаза, при котором на теле появляются красно-розовые высыпания с чешуйками. Такими наблюдениями медик поделилась в беседе с URA.RU.