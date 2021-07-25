Популярная в России каша укрепляет здоровье сердца

Популярная у россиян каша, которую обычно едят на завтрак, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и снижает риск развития болезней сердца.

Укрепить здоровье сердечно-сосудистой системы способна овсянка. Употребление примерно 20 граммов каши в день снижает риск развития болезней сердца на 12%. Овес содержит бета-глюкан, который нормализует уровень сахара в крови. Благодаря этому долго сохраняется чувство насыщения.

Пищевые волокна в составе овсянки понижают уровень холестерина в крови. А ценные антиоксиданты предотвращают воспалительные процессы и снижают риск развития ожирения.