Аналитик Воскобойник рассказал, куда украинцы едут на заработки в разгар пандемии

Около полутора миллионов украинцев едут на заработки в Польшу и Чехию, несмотря на пандемию коронавируса.

Такую информацию сообщил аналитик и председатель Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. По его словам, больше людей выбирают работу на производстве, меньше — в сельском хозяйстве.

"Общее количество приглашений на работу для украинцев на срок до полугода, не связанной с сельским хозяйством — составляла 1 350 000 единиц. А приглашений, связанных с этой сферой, было выдано 140 000. То есть, почти в 10 раз меньше", — пояснил он.

Однако спрос на рабочих в сфере сельского хозяйства по-прежнему высок. Польские фермеры очень рассчитывают на приезд украинцев, заключил Воскобойник.