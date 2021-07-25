Украина может стать полигоном для испытания американского препарата от COVID-19

Американская компания хочет провести на Украине клинические испытания своего препарата от коронавирусной инфекции.

Соответствующее сообщение распространил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. По его словам, сфера клинических испытаний в стране успешно функционирует. Пять таких программ уже официально завершены, еще несколько находятся в прогрессе.

"12 июля к Украине обратилась корпорация из США с предложением провести у нас клинические испытания препарата для профилактики и лечения COVID-19", — добавил он.

Медик отметил, что зачастую подобные исследования не инициируют сторонние государства из-за возможного конфликта интересов. Запросы поступают на уровне фармацевтических компаний, резюмировал он.