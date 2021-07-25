Легенды СССР. Какие культовые автомобили на самом деле придумали на Западе

Эпоха СССР породила десятки по-настоящему легендарных автомобилей. Они были мечтой миллионов советских автовладельцев, про них снимали фильмы. Однако мало кто предполагал, что некоторые модели были идентичной копией ряда иномарок.

Не секрет, что популярный ВАЗ 2101, известный больше как «Копейка», стал плодом сотрудничества советского автопрома с итальянским концерном Fiat. При этом сама марка «Жигули» внешне походила на Fiat 124 — лучший европейский автомобиль 1967 года.

Портал «Русская семерка» вспомнил о менее известных машинах советского времени, которые были скопированы с зарубежных оригиналов.

Москвич

Первой массовой легковушкой в СССР, которая продавалась для индивидуального пользования, стал «Москвич-400». Его выпускали на московском заводе малотиражных автомобилей с 1946 по 1954 год.

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Если сравнить машину с четырехдверной модификацией Opel Kadett K38, то сходство будет очевидным. И действительно, «Москвич-400» конструировался на основе образцов и деталей, вывезенных из Германии в качестве репараций.

Последующие модели все так же отражали колорит немецких автомобилей: «Москвич-402» был похож на Opel Olympia Rekord 1958 года, «408» — на Opel Kadett А (1962 г.), а «412» напоминал Opel Kadett В (1965 г.). Впрочем, в техническом плане советские машины существенно уступали западным оригиналам, констатировали в «Р7».

Тем не менее в СССР аналоги зарубежных иномарок пользовались популярностью, а потому в 1976 году появилась копия европейского автомобиля Chrysler Simca 1308 — «Москвич-2141».

ВАЗ

Семейство итальянских автомобилей Fiat 124 стало основой для создания практически всей «классики» АО «АвтоВАЗ» в Тольятти. Так, например, «Тройка» была копией модернизированного Fiat 125, а «Пятерка» — Fiat 131.

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Однако несмотря на всю надежность таких автомобилей, к середине 1970-х годов они неизбежно устарели. Их популярность можно было объяснить довольно просто — не было конкуренции.

ГАЗ

Настоящим лидером по «сотрудничеству» с иностранными автопромами считается знаменитая «Волга». К примеру, ГАЗ-А появилась после того, как в 1929 году советское правительство купило у Ford Motor Company документацию и оборудование на производство. Так, легковушка стала лицензионной копией Ford-A.

Иным образом обстояла ситуация с ГАЗ-М-12. Хотя советское правительство предлагало пойти по привычному пути заимствования, отечественные конструкторы, напротив, предложили ряд оригинальных идей, которыми впоследствии воспользовались даже иностранцы.

То же самое произошло и с последующими моделями ГАЗ-13, ГАЗ-21, ГАЗ-24, но ряд экспертов утверждает, что производители внимательно изучали зарубежные аналоги по классу и характеристикам.