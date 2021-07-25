Организации из США оказались кураторами шелтеров для российских активистов в Грузии

Программа "Тбилиси Шелтер Сити" предполагает создание условий для развития политических активистов из России и других стран. Кураторами программы оказались организации из США.

Глава признанной нежелательной в России организации Free Russia Foundation Наталья Будаева (Арно) объявила набор в программу помощи активистам правозащитных движений, вынужденных покинуть свою страну из-за рисков, связанных с профессиональной деятельностью. Как сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), речь идет о системе шелтеров, расположенных в Грузии.

Активистам дается три месяца на восстановление сил и поиск работы. Кроме того, их обучают правозащитной деятельности, английскому языку и вождению. Шелтеры в основном ориентированы на российских граждан, однако принять участие в программе могут и лица из других стран.

Шелтеры курируют организации Center for Participation and Development (CPD) и Truth Hounds. При этом, как отмечают журналисты ФАН, на сайте CPD в числе партнеров указаны посольства стран Запада: Нидерландов, Германии, Чешской Республики. Там же указывается и Open Society Джорджа Сороса, признанная нежелательной на территории России. Организации поддерживаются, в частности, Агентством по международному развитию США (USAID), подчиняющегося Госдепу. Данное агентство числится как куратор множества организаций, признанных иностранными агентами.