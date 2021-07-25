Журналистское расследование подтвердило связь ОВД-инфо с прозападными структурами

Проект ОВД-инфо открыто продвигает в России прозападную политическую повестку, официально заявляя о своей непредвзятости.

Журналистское расследование Федерального агентства новостей показало, что деятельность ОВД-инфо подпадает под критерии иноагентов, хотя официально он таковым пока не считается. Проект позиционируется как правозащитная организация, которая проводит мониторинг "политических преследований". На практике он используется для распространения в России прозападной идеологии и оказания поддержки оппозиции. В частности, ОВД-инфо следит за процессом против бывших сотрудников ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ). При этом объективность в материалах проекта игнорируется.

Такой подход выглядит вполне логично, если учитывать спонсоров организации. Она была создана на деньги NED (Национальный Фонд Поддержки Демократии, США, в 2015 году признан нежелательной организацией). В Вашингтоне даже не скрывают, что фонд создавался для реализации внешнеполитических проектов ЦРУ. Кроме того, спонсором ОВД-инфо значится правозащитный центр "Мемориал" (в 2013 году признан иноагентом), который регулярно и безосновательно приравнивает нарушителей закона в России к "политзаключенным".

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России