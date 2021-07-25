В рамках авиасалона МАКС-2021 подписаны соглашения на 265 млрд рублей

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 официально завершен. По итогам мероприятия Россия заключила экспортные контракты на сумму в 265 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что за последний день работы МАКС-2021 мероприятие посетили 39 840 человек. Согласно информации в дирекции, в ходе авиасалона Россия подписала соглашения на сумму в 365 млрд рублей, из которых 230 млрд рублей — контракты с Ростехом.

Стоит отметить, что в авиасалоне приняла участие, включая заочное, 831 компания из 56 стран, а деловая программа состояла из более сотни мероприятий и 350 докладов, слушателями которых стали 5 тыс. человек.