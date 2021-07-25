"Выглядит как издевательство": нидерландский комментатор оскорбил вратаря сборной Бразилии

Спортивный журналист Йохан Дерксен из Нидерландов жестко высмеял вратаря женской сборной Бразилии по футболу Барбару. Комментатору не понравилась фигура спортсменки.

Матч женских национальных команд Бразилии и Нидерландов прошел на Олимпиаде в Токио. Соревнования завершились со счетом 3:3. Журналист подчеркнул, что он был вынужден смотреть матч и делал это с трудом из-за внешности бразильской спортсменки. По мнению Дерксена, нидерландские девушки выглядели значительно лучше.

"Вратарь бразильской команды полновата, не так ли? Это просто свинья в свитере. Выглядит как издевательство над сборной Бразилии. Честно говоря, не помню хороших сейвов в ее исполнении", — передает оскорбления публициста издание Oranje Zomer.

Помимо критики фигуры бразильской девушки, журналист прошелся и по представленному виду спорта. Обозреватель подчеркнул, что наибольшее удовольствие ему доставило наблюдение за женскими командами в таких видах состязаний, как велосипедный спорт и гандбол, нежели футбольный матч. Дерксен убежден, что последний нельзя назвать по-настоящему увлекательным зрелищем.