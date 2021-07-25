Александр Кокорин начал товарищеский матч "Фиорентины" с первых минут

Экс-нападающий "Зенита" и "Спартака" Александр Кокорин попал в основной состав "Фиорентины" на товарищеский матч.

Контрольная игра между "Фиорентиной" и клубом четвертого дивизиона Италии "Фолиньо" началась в 18 часов по московскому времени. Пресс-служба "фиалок" в Twitter-аккаунте опубликовала стартовый состав команды. С первых минут на поле появился 30-летний российский форвард Александр Кокорин.

Бывший игрок петербургского "Зенита" и московского "Спартака" перешел в "Фиорентину" в январе. В прошлом сезоне Кокорин провел четыре матча итальянской Серии A и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 3,5 миллиона евро.