В российские паспорта могут вернуть графу "национальность"

Председатель комитета Государственной думы РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов предложил вернуть ранее исключенную графу в паспорта россиян.

Речь идет о графе "национальность", сообщает радиостанция "Говорит Москва". По словам парламентария, этот вопрос уже давно поднимается его коллегами. Однозначное решение этого вопроса до сих пор не принято, так как указанная инициатива имеет как плюсы, так и минусы.

"Например, ряд малочисленных коренных народов хотел бы иметь национальность в паспорте", — привел пример политик.

Он уточнил, что у таких народов есть определенные преференции, которые предусмотрены российским законом. Для этого им, однако, необходимо предъявить документы, которые докажут их национальную принадлежность.