Защитники ЛНР перехватили беспилотник ВСУ со взрывным устройством на подлете к Луганску

Народная милиция ЛНР заявила о перехвате украинского беспилотника с самодельным боеприпасом, направлявшегося в сторону Луганска.

Накануне появилась информация о том, что под Луганском упал беспилотный летательный аппарат ВСУ с самодельным взрывным устройством. Напомним, полеты БПЛА с боеприпасами у линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими договоренностями.

По словам офицера пресс-службы оборонного ведомства республики Александра Мазейкина, осуществить принудительную посадку украинского беспилотника удалось благодаря слаженным действиям расчетов противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Он также добавил, что на борту БПЛА было обнаружено два самодельных взрывных устройства, которые были успешно обезврежены саперами НМ ЛНР.