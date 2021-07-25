Немцы рассказали, кто будет платить за миллиардные убытки в случае остановки «СП-2»

Читатели немецкой газеты Die Zeit резко раскритиковали программную статью депутата Европарламента от фракции «Союз 90/Зеленые» Сергея Лагодинского. В документе представители партии грозятся остановить «Северный поток — 2» в случае победы на парламентских выборах, даже если проект будет полностью завершен.

«"Зеленые" по-прежнему выступают за остановку этого проекта и считают его вредным с геополитической, климатической и общеевропейской точек зрения», — утверждает политик.

Лагодинский также призвал будущее немецкое правительство расторгнуть соглашение, к которому недавно пришли лидеры Германии и США Ангела Меркель и Джо Байден. По его словам, это «сделка за счет Украины».

Global Look Press / Doug Mills/Consolidated News Photos

Впрочем, в Германии категоричную позицию «Зеленых» встретили с осуждением. Читатели выразили надежду, что «СП-2» будет реализован до того, как партия войдет в состав нового бундестага.

«Чего добиваются "Зеленые", требуя остановить "СП-2"? Одновременного отказа от русского газа, угля и мирного атома? На чем тогда будет основана наша энергетика? И это требования партии, которая стремится стать правящей! Создается впечатление, что они просто не понимают, сколько электроэнергии нужно стране», — посетовал один из читателей.

Немцы обратили внимание, что в свое время экологическая партия была «пацифисткой» и «близкой к людям», а также выступала за международное сотрудничество. Однако теперь «зеленые» политики идут на поводу у НАТО во главе с США.

Global Look Press / Fabian Sommer/dpa

«Партия претерпела опасную трансформацию. Сегодняшние "Зеленые" ориентируются на НАТО и беспрекословно подчиняются интересам США. Позиция фрау [Анналены] Бербок абсолютно совпадает с позицией Вашингтона», — посетовал еще один комментатор.

Если же противникам «СП-2» все же удастся его остановить, то платить по счетам придется самим «Зеленым», констатировали пользователи:

«Надеемся, что в случае остановки "СП-2" "Зеленые" оплатят миллиардные убытки из своей партийной кассы».

nord-stream2.com / Nord Stream 2 / Paul Langrock

Впрочем, читатели Die Zeit подчеркнули, что у партии нет никаких юридических оснований для остановки газопровода:

«Просто потому, что так им хочется? "Хотелки" — это детский аргумент! "Зеленые" абсолютно некомпетентны в вопросах внешней политики».

Немцы также указали на политику двойных стандартов Запада по отношению к России. В США опасаются, что российский газ пойдет в обход Украины и тем самым лишит ее поступлений от транзита, однако при этом продолжают твердить о независимости Киева.