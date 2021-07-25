Девушку госпитализировали с места пожара на Лиговском проспекте

Жительница Санкт-Петербурга пострадала в результате крупного пожара на Лиговском проспекте, подтвердили представители МЧС города.

С признаками отравления продуктами горения с места происшествия госпитализировали 24-летнюю девушку. Жильцы были эвакуированы из жилого дома, в котором загорелась кровля. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 1500 квадратных метров лишь спустя два часа.

Сообщение об инциденте поступило в спасательные службы в 15:28. К ликвидации пожара были привлечены свыше 80 специалистов МЧС и 22 спецмашины. Причина возгорания устанавливается.