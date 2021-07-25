Британские врачи определили категорию умирающих от COVID-19 пациентов

Коронавирусная инфекция в некоторых случаях может приводить к летальному исходу. Британские медики выявили группу риска.

Пациенты в возрасте 40 лет, не прошедшие процедуру вакцинации, могут умереть от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на результаты исследований, проведенных британскими медицинскими специалистами. Особую опасность коронавирус представляет для пациентов старше 70 лет.

Вакцинация — эффективный способ формирования иммунитета к коронавирусной инфекции. В России для вакцинации населения используются препараты отечественного производства, доказавшие свою эффективность по результатам проведенных исследований. Прохождение процедуры позволяет значительно уменьшить вероятность заболевания COVID-19 в тяжелой форме.