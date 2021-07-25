Сборная США по баскетболу уступила Франции в первом матче на Олимпиаде в Токио

Американские баскетболисты проиграли Франции в дебютном матче олимпийского турнира.

Баскетбольный олимпийский турнир стартовал в Токио 25 июля. Сборная США в первом матче со счетом 76:83 уступила французской национальной команде. Самым результативным игроком встречи стал Эван Фурнье. Он набрал 28 очков.

Второй матч баскетбольного турнира в рамках ОИ-2020 сборная США проведет 28 июля. Американская национальная команда сыграет с Ираном. Сборная Франции в следующем матче встретится с Чехией. Баскетбольный турнир на Олимпиаде, участие в котором принимают 12 национальных команд, завершится 7 августа.