Сборная России занимает пятое место в медальном зачете ОИ после второго дня соревнований

Сборная России, выступающая на Олимпиаде в Токио под флагом Олимпийского комитета России, занимает пятую строчку после второго дня соревнований.

Второй день олимпийского турнира начался для сборной России с победы Виталины Бацарашкиной в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров. Затем лучницы Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова принесли в медальную копилку страны серебро. В финале спортсменки уступили представительницам Южной Кореи.

День продолжился соревнованиями по фехтованию. Лариса Коробейникова, уступив в полуфинальной схватке американке Ли Кифер, в бое за бронзовые награды победила итальянку Аличе Вольпи со счетом 15:14. Инна Дериглазова, в свою очередь, завоевала серебро. В финале россиянка уступила Ли Кифер со счетом 13:15.

Порадовала своим выступлением на Олимпиаде представительница тхэквондо Татьяна Минина. Спортсменке из Челябинска удалось сделать мини-сенсацию и пробиться в финальный поединок, где она уступила тхэквондистке из США Анастасии Золотич. Однако это не помешало Мининой выиграть первую в своей карьере олимпийскую медаль.

Сборная России, таким образом, поднялась с промежуточного десятого места на пятое. В активе спортсменов, выступающих под флагом российского Олимпийского комитета, одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые медали. Очередной день на 32-х летних Олимпийских играх в Токио начнется 26 июля с плавания. Россиянки Юлия Ефимова и Евгения Чикунова будут биться за попадание в финал на стометровке брассом. Климент Колесников и Евгений Рылов выступят на дистанции 100 метров на спине. Завершит плавательный день российская команда финалом в эстафете на 4 х 100 метров вольным стилем. Предполагается, что мужскую сборную России представят Владимир Морозов, Андрей Минаков, Владислав Гринев и Александр Щеголев.