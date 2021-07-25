Sohu: новый истребитель РФ Checkmate может осуществить мечту Индии в войне с Китаем

Если новейший российский истребитель Checkmate («Шах и мат») сможет обнаруживать невидимый F-35 ВВС США на расстоянии 50-70 километров, то некоторые страны будут буквально «умолять» Россию о его продаже. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu, передает «ПолитРоссия».

На авиасалоне МАКС-2021, прошедшем 21 июля, Ростех представил легкий истребитель пятого поколения с одним двигателем Су-75. По словам директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, эта машина имеет прорывные характеристики: высокие летные качества, широкие разведывательные возможности и сниженную радиолокационную заметность.

Однако потенциальных потребителей больше волнует другой вопрос — сможет ли российский самолет вовремя замечать истребителей-невидимок противника, считают обозреватели Sohu.

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«Если Россия сделает самолет, который сможет обнаруживать F-35 на расстоянии в 70 км или даже 50 км, то многие страны, в том числе государства Ближнего Востока и Индия, захотят купить его», — убеждены китайские аналитики.

Сегодня на Ближнем Востоке американские F-35 состоят на вооружении только у Израиля. Некоторые государства этого региона тоже могут позволить себе такую покупку, однако не станут этого делать при наличии дешевого аналога.

«У Объединенных Арабских Эмиратов есть средства на покупку, но просить США продать F-35 страна не будет. Иран уже давно беспокоят израильские F-35, и если будет дешевый и простой в использовании истребитель пятого поколения, почему бы его не купить?» — рассуждают в Sohu.

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Особенно нуждается в российском истребителе Индия, которая давно ищет конкурентоспособную машину по отношению к J-20 ВВС Китая.

«Индия наверняка будет умолять Россию продать Су-75 ей в первую очередь, если самолет сможет обнаруживать китайские J-20», – считают в Китае.

Ранее «ПС» рассказала, что известно о новом российском истребителе Checkmate.