Британские ученые объяснили, как коронавирус влияет на интеллект человека

Когнитивные способности могут ухудшиться даже у того пациента, который перенес коронавирусную инфекцию в легкой форме.

При этом в случае болезни средней тяжести последствия от COVID-19 сравнимы с последствиями инсульта. Такие выводы следуют из статьи в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

Специалисты изучили данные переболевших коронавирусом. Все они проходили тест на интеллект. Как оказалось, новая инфекция на самом деле ухудшает работу головного мозга. Что удивительно, но инсульт влияет на когнитивные способности даже меньше, добавили ученые.