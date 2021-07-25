Президент Франции обратился к протестующим против мер по борьбе с COVID-19

Французы, проводящие манифестации против расширения антиковидных мер, действуют цинично. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон.

Глава республики отправился с рабочим визитом во Французскую Полинезию. Выступая в главном госпитале Папеэте, он сообщил, что некоторые люди занимаются "манипуляцией общественного мнения", прибегая к "циничным и иррациональным действиям". Они выходят на улицы и выступают против обязательной вакцинации медперсонала и расширения действия санитарных пропусков.

"Нельзя протестовать против мер по борьбе с вирусом, потому что вирус не обращает внимания ни на какие манифестации", — сказал Макрон.

Президент также призвал французов вакцинироваться, если они "хотят быть свободными". Те, кто отказывается делать прививку от COVID-19, проявляют "безответственное поведение и эгоизм", заключил Макрон.

Ранее бывший вице-председатель партии «Национальное объединение» Флориан Филиппо призвал французов протестовать против введения на территории страны обязательных санитарных пропусков для посещения кафе, ресторанов, театров и музеев. Тогда на парижскую площадь Трокадеро вышли с плакатами несколько сотен людей.