США определились с кандидатурой посла на Украине

Вашингтон определился с кандидатурой американского дипломатического представителя на Украине. Об этом рассказал экс-посол США в Киеве Уильям Тейлор.

Американец поделился достоверной информацией о новом главе дипмиссии на Украине. По словам Тейлора, США уже определились с его кандидатурой. Необходимые для утверждения назначения нового посла в Киеве процедуры практически завершились, отметил дипломат.

Бывший президент США Дональд Трамп отозвал главу дипмиссии на Украине Мари Йованович в 2019 году. Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Кристина Квин работает в Киеве, но сейчас она ушла в отпуск.