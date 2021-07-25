Глава ФЗНЦ Шугалей рассказал, какую роль США уготовили Украине

США воспринимают Украину как инструмент политического давления на Россию, но проблемы Киева им не интересны. Такое мнение выразил глава ФЗНЦ Максим Шугалей.

По словам президента Фонда защиты национальных интересов, очередной перенос встречи президента США Джозефа Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского красноречиво говорит об отношении Вашингтона к своему союзнику. Важные для Киева переговоры в Белом доме ставят далеко не на первое место.

"Дело в том, что события в мире развиваются быстро – для США вновь стала актуальной тема Афганистана, куда они пришли, чтобы "строить демократию" вместе с союзниками по НАТО. В текущий момент Украина для США не слишком интересна", — приводит слова Шугалея издание "Экономика Сегодня".

По словам эксперта, Зеленский рассчитывает поднять свой имидж внутри Украины, обсудив с президентом США широкий ряд важных для Киева вопросов, включая "Северный поток — 2" и вступление в НАТО. Но Вашингтон уже закрыл вопрос с "СП-2", заявив, что не будет препятствовать его достройке, а вступление Украины в Альянс считают просто невозможным как Штаты, так и их европейские союзники.

Тем не менее, США уготовили Киеву роль политического инструмента против России, и намерены и дальше использовать его в этом качестве, уверен Шугалей. Но Вашингтон и не подумает помочь в решении реальных проблем граждан страны.