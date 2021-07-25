Четверо детей попали в больницу после обрушения аттракциона в Белфасте

Четверо детей пострадали в результате обрушения аттракциона в одном из парков Белфаста. В Сети появилось видео с места происшествия.

Популярное развлечение едва не стало причиной трагедии в Северной Ирландии. Аттракцион Star Flyer рухнул на людей из-за сбоя в механизме, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.

Технические неполадки привели к тому, что часть аттракциона вылетела за пределы допустимого периметра, затем ударилась об строение и упала на посетителей парка. В результате инцидента пострадали шесть человек — четверо детей и двое взрослых. Обстоятельства инцидента устанавливаются.