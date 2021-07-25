Памфилова рассказала, как пожертвовала личной жизнью ради работы

Руководитель Центризбиркома РФ Элла Памфилова рассказала о гордости за свою работу. По словам главы ведомства, она пожертвовала личной жизнью ради профессиональной деятельности.

Памфилова сделала заявление во время беседы с саратовским депутатом от КПРФ Николаем Бондаренко. Депутат задал вопрос на фоне исключения директора ЗАО "Совхоз имени Ленина", одного из лидеров федерального списка КПРФ Павла Грудинина из перечня кандидатов партии на думских выборов из-за жалобы супруги. Памфилова рассказала о гордости за работу и сообщила, чем пожертвовала ради нее.

"Я жизни не вижу сейчас личной, я здесь пропадаю, слушаю со всех сторон демагогию и ложь. Я горжусь тем, что я пытаюсь способствовать, чтобы страна не развалилась, чтобы страну не раздербанили, чтобы стабильность была, чтобы люди наши жили нормально", — подчеркнула глава ЦИК.

Ранее стало известно об исключении Грудинина из списка кандидатов из-за жалобы его бывшей жены Ирины. Как сообщается, он не предоставил необходимые документы, не закрыл счета и не прекратил хранить ценности в зарубежных банках.