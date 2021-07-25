Россиянка Ефимова вышла в полуфинал на дистанции 100 метров брассом на ОИ-2020

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова прошла в полуфинал по плаванию на дистанции 100 метров брассом на Олимпиаде в Токио.

Россиянки Юлия Ефимова и Евгения Чикунова прошли в полуфинальные заплывы на дистанции 100 метров брассом на ОИ-2020. Трехкратный призер Олимпийских игр преодолела дистанцию за 1 минуту 06,21 секунды. Чикунова проплыла 100 метров брассом за 1 минуту 6,16 секунды. Полуфинальные заплывы пройдут 26 июля.

Участие в ОИ-2020 принимают 335 атлетов из России. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА они выступают под флагом ОКР. На данный момент в активе спортсменов из РФ семь медалей.