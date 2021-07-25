Папа Римский заявил, что Олимпиада посылает людям "сигнал надежды"

Папа Римский Франциск выступил на площади Святого Петра в Риме с еженедельной воскресной проповедью, в рамках которой высказал свое мнение об Олимпиаде в Токио.

Он напомнил верующим со всего мира, что Олимпийские игры проходят в Токио в настоящий момент. Торжественная церемония открытия состоялась 23 июля. Как отметил Папа Римский Франциск, Олимпиада играет огромнейшую роль для всего мира на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

"Во время пандемии эти Игры посылают сигнал надежды, универсального братства в свете здорового спорта. Да благословит бог организаторов, спортсменов и всех тех, кто вносит вклад в этот большой праздник спорта", — публично заявил глава католической церкви.

Летние Олимпийские игры в Токио были запланированы на июль-август прошлого года. Однако планы организаторов пришлось изменить из-за COVID-19. Олимпиаду перенесли на 2021 год.