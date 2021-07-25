Путин поздравил Виталину Бацарашкину с золотом на Олимпиаде

Российский президент Владимир Путин поздравил российскую спортсменку Виталину Бацарашкину, которая завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио.

Бацарашкина победила в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров. Россиянке удалось установить олимпийский рекорд. Письмо с поздравлением президента России опубликовали на официальном портале Кремля.

"От души поздравляю Вас с блистательным триумфом и олимпийским рекордом", — говорится в телеграмме.

Глава государства подчеркнул, что Бацарашкина достойно противостояла опытным соперницам из других стран ради того, чтобы заработать золотую медаль. Путин назвал успех спортсменки заслуженной наградой за ее талант, труд и умение стремиться к цели.