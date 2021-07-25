В минобразования Хакасии ответили на обвинения по поводу публикации карты России без Крыма

В министерстве образования Хакасии прокомментировали информацию о публикации в Instagram ведомства карты Российской Федерации без Крыма.

Не так давно в различных Telegram-каналах появились посты о том, что министерство республики опубликовало в своем аккаунте карту России, где отсутствовал Крымский полуостров. К сообщениям прилагался скриншот якобы со страницы в соцсети.

"Уважаемые дамы и господа, боты и заказные комментаторы, министерство образования и науки Хакасии глубоко ценит целостность нашей страны, мы всегда поздравляем всех жителей с годовщиной воссоединения Крыма с Россией", — заявили в ведомстве.

В минобразования подчеркнули, что искренне ценят Россию и гордятся ей, после чего попросили перестать писать различные оскорбления и обвинения с фейковых аккаунтов по поводу данной ситуации. Сейчас карта РФ с "исчезнувшим" Крымом в аккаунте министерства отсутствует.

Крым вернулся в состав Российской Федерации в марте 2014 года. Тогда, по результатам общенародного референдума, 90% жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.