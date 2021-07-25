Корнилов высмеял завышенные амбиции Украины по вступлению в НАТО

Политолог Владимир Корнилов посмеялся над заявлением народного депутата из фракции «Слуга народа» Ирины Верещук о том, что Украина делает для вступления в НАТО больше, чем действующие члены Альянса. Своим мнением эксперт поделился в Telegram-канале.

Ранее Верещук в эфире телеканала «Украина 24» рассказала, что президент Владимир Зеленский подписал указ об углублении сотрудничества с военным блоком. Однако присоединение Киева к Альянсу полностью зависит от политического решения.

«На операционном уровне, то есть тактическом, мы делаем достаточно, потому что имеем порой уже больше сделанного, чем те страны, которые уже являются членами НАТО. Но это политическое решение. И мы прекрасно понимаем, что политическое решение зависит от всех стран, которые будут голосовать за вступление Украины в НАТО», — сказала она.

Нардеп добавила, что Украина необходима лидерам НАТО «для их же безопасности», а не только потому, что она туда хочет и «страдает от агрессии России».

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Политолог Корнилов подчеркнул, что с железной логикой Верещук действительно сложно поспорить.

«Вот с этим действительно сложно поспорить: для вступления в НАТО действующие члены НАТО вообще ничего не делают, поскольку уже вступили в эту субстанцию», — посмеялся эксперт.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил мнение, что Киев станет членом Альянса раньше, чем войдет в Евросоюз. Впрочем, озвучить временные рамки этого события Кулеба отказался.