Коронавирус у привитых проявляется особым симптомом

Характерный симптом для вакцинированных от коронавируса людей, которые столкнулись с заражением инфекцией, назвали ученые из Великобритании.

Коронавирусная инфекция у людей, которые заболели после вакцинации, проявляется особым способом. Результаты исследования показали, что у вакцинированных пациентов при заражении возникает чихание.

Специалисты из Королевского колледжа в Лондоне проанализировали данные зараженных коронавирусом людей до вакцинации и после. Кроме чихания, все симптомы у испытуемых совпали, однако вакцина снижала тяжесть течения болезни.