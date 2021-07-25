Инна Дериглазова завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в рапире

Российская рапиристка Инна Дериглазова уступила в финальном противостоянии сопернице из США Ли Кифер со счетом 13:15.

Американка начала встречу с преимуществом, выйдя на несколько уколов вперед. Инна Дериглазова на протяжении всей схватки пыталась переломить ход боя, однако сделать этого не удалось. Олимпийская чемпионка 2016 года повторить свой успех пятигодичной давности, к сожалению, не смогла. Американка Ли Кифер выиграла первую золотую награду ОИ в своей карьере.

Ранее российская рапиристка Лариса Коробейникова смогла выиграть бронзовую медаль во встрече с итальянской фехтовальщицей Аличе Вольпи. Бой завершился со счетом 15:14.