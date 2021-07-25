В США дали неутешительный прогноз об истребителях F-22 Raptor в войне с Россией

США больше не могут рассчитывать на истребителей пятого поколения F-22 Raptor («Хищник») в потенциальной войне с Россией и Китаем. Из-за дороговизны самолета Вашингтон не станет возрождать его производство. Однако F-22 могли бы отлично вписаться в сценарий современного воздушного противоборства. Такое мнение выразили эксперты американского издания 19FortyFive.

Аналитики обратили внимание, что за последние годы борьба между ведущими военными державами за главенство в небе лишь усилилась. Именно для такого расклада событий и создавались F-22 — многоцелевые истребили пятого поколения, первые из своего класса поступившие на вооружение.

Их основная боевая задача — завоевывать господство в воздухе, прикрывать войска и тыловые объекты, а также противодействовать разведке как в простых, так и сложных метеоусловиях. Работа над их созданием стартовала в 1977 году, однако уже в 2009 году программу закрыли. Причина — высокая цена самолета.

flickr.com /

«Исследовательская служба Конгресса США подсчитала, что стоимость одного F-22 превысила 300 миллионов долларов. Именно высокие расходы стали решающим аргументом в пользу того, чтобы закрыть программу: ее реализация была прекращена в 2009 году», — напомнили обозреватели из США.

К тому моменту Вашингтон участвовал в затяжных конфликтах с технически слабыми противниками, а потому необходимости в авангардной машине не было. Так, дорогостоящий самолет потерял свою востребованность.

Однако за последнее время многое изменилось: Россия и Китай начали активно производить истребители пятого поколения, тем самым потеснив США.

Global Look Press / Leonid Faerberg/Transport Photo Images

«Соперники Вашингтона — Москва и Пекин — разрабатывают собственные передовые самолеты пятого поколения, стремясь к превосходству в воздухе. Кроме того, и Россия, и Китай продолжают совершенствовать свои системы противовоздушной обороны. При этом ВВС США не смогут пополнить парк F-22 Raptor или обновить его», — рассуждают эксперты.

На этом фоне Вашингтон мог бы возродить производство «Хищников», однако цена вопроса, по мнению аналитиков, вновь станет главным препятствием. Перезапуск программы по созданию F-22 и строительство 194 таких истребителей обойдется Вашингтону в $50 млн.

«Россия и Китай продолжают непрерывно развивать и совершенствовать свои возможности противовоздушной обороны. А это означает, что даже если бы новые F-22 Raptor поступили на вооружение, они были бы лишены своих преимуществ», — считают в 19FortyFive.

Американские обозреватели предположили, что на смену «Хищникам» придет истребитель шестого поколения, который конструируется по проекту самолета NGAD (Next-Generation Air Dominance).

Ранее госкорпорация «Ростех» представила на авиасалоне МАКС-2021 образец легкого однодвигательного истребителя Checkmate («Шах и мат»), или Су-75. Новейший в России самолет может развивать скорость, в 1,8-2 раза превышающую скорость звука.