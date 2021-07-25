"Действовала шантажом": в Германии осудили Киев за угрозы по "Северному потоку — 2"

Германия имеет суверенное право самостоятельно принимать решения по вопросам энергообеспечения. Об этом сообщил немецкий экономист Фолькер Хелльмайер.

Эксперта смущает тот факт, что энергообеспечение Германии обсуждается на мировом уровне. Речь идет о строительстве газопровода "Северный поток — 2". По его словам, в этом вопросе некоторые страны нарушают международную политическую конвенцию.

"Мы сегодня наблюдаем, что, например, Польша не одобряет подписанные договоры ЕС и нарушает эти договоры, но в то же время считает себя вправе вмешиваться в немецкую политику относительно "Северного потока — 2"", — отметил он в интервью RT.

Хелльмайер добавил, что Россия никогда не нарушала договоры по энергоснабжению, а Киев однажды угрожал отключением газа.

"Угрожала прервать передачу, транзит газа, то есть действовала шантажом", — заключил он.

В завершение экономист призвал власти Германии защищать суверенитет и интересы страны в вопросе строительства газопровода.

Ранее глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон назвал главную проблему для Киева из-за "СП-2". По его словам, российский проект якобы несет угрозу энергетической безопасности страны, передает сайт 360tv.ru.