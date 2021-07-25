Рапиристка Инна Дериглазова в финале ОИ будет бороться с Ли Кифер

Соперницей россиянки Инны Дериглазовой по финалу олимпийского турнира в фехтовании станет представительница США Ли Кифер.

Американка в полуфинальном поединке с Ларисой Коробейниковой одержала убедительную победу со счетом 15:6. Теперь Кифер предстоит встреча с олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро Инной Дериглазовой.

Коробейникова, в свою очередь, попробует завоевать для России бронзовые медали. Россиянка в бое за третье место сойдется с представительницей итальянской команды Аличе Вольпи. Оба поединка состоятся 25 июля в Токио.