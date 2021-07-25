«Из разряда фантастики». Президент Мексики предложил создать в регионе свой Евросоюз

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор захотел создать аналог Евросоюза. По его мнению, участники Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) должны работать над большей интеграцией внутри региона.

С таким заявлением мексиканский лидер выступил на саммите глав МИД государств — членов регионального блока. Он подчеркнул, что новое объединение может быть посредником между конфликтующими сторонами в вопросах, касающихся прав человека. При этом, он отметил, что важно сохранить привязку к местным реалиям и идентичности.

«Нельзя исключать замену Организации американских государств (ОАГ) на по-настоящему независимую организацию, которая не будет чьим-то прислужником, а будет выступать в качестве посредника по просьбе и с согласия конфликтующих сторон в вопросах, касающихся прав человека», — сказал президент.

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При этом Лопес Обрадор признал, что в сегодняшних реалиях подобного рода предложение, вероятно, «звучит как утопия». Однако он попросил коллег по региону не закрывать свои экономики от экспортеров.

«Нужно помнить, что если не ставить себе высшие цели на будущее, то ничего не достичь, и поэтому стоит попытаться», — полагает президент Мексики.

Подобными вдохновенными речами Лопес Обрадор попросту пытается вернуть Мексике роль важного игрока в латиноамериканском регионе, объяснил корреспонденту «Политики Сегодня» профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец.

Свое влияние страна утратила еще в середине 1990-х годов, когда предпочла сблизиться с северными соседями в лице Канады и США и подписала с ними соглашение о свободной торговле (НАФТА).

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«Мексика в известном смысле потеряла свою латиноамериканскую внешнюю политику, потом неоднократно пыталась к ней вернутся с переменным успехом. Но она, конечно, далеко не ведущая страна в латиноамериканской международной подсистеме», — выразил мнение Хейфец.

Впрочем, «утопичные» планы Лопеса Обрадора по замене ОАГ обречены на провал, констатировал собеседник издания. Несмотря на то, что региональная организация давно устарела и периодически критикуется, четкого плана по ее ликвидации у Мексики нет.

«Действующий мексиканский президент любит делать достаточно громкие заявления, и не всегда они имеют под собой конкретную проработанную базу и проект. В этом плане он в свое время требовал извинений от папы Римского и Католической церкви за участие в конкисте», — обратил внимание профессор СПбГУ.

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Примечательно, что Мексика председательствует еще в одной политической группе — СЕЛАК, которая в свое время должна была перенять бразды правления от ОАГ и стать полноправным лидером в регионе, напомнил Хейфец. Тогда латиноамериканские страны стремились уменьшить влияние США на свою политику и экономику. Впрочем, этого так и не случилось.

«Странно, председательствуя в одном интеграционном объединении, тут же предлагать создать другое. На СЕЛАК возлагали очень много надежд, но заменой ОАГ она полностью так и не стала. Она существует, но особой деятельности не наблюдается. Если президент имеет ввиду активизацию СЕЛАК — это одно, но это достаточно тяжело [осуществить]», — рассуждает собеседник «ПС».

Смогут ли страны Латинской Америки когда-нибудь создать альтернативу Евросоюзу — совсем другой вопрос. В настоящее время необходимых условий для реинтеграции государств нет, констатировал Хейфец.

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«Сейчас это абсолютно невозможно. Через сколько лет появятся условия — вопрос вообще из разряда фантастики. Их сейчас нет и в ближайшее время они не появятся. Высчитывать до года бессмысленно», — подытожил эксперт.

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