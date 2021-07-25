Матвиенко поздравила командование Военно-морского флота РФ с профессиональным праздником

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поздравила ветеранов Военно-морского флота, а также командование и личный состав с профессиональным праздником.

Сенатор отметила, что ВМФ является "гарантом мира и стабильности" не только на морских границах Российской Федерации, но и на просторах Мирового океана. Об этом она написала в поздравительной телеграмме, которую направили министру обороны Сергею Шойгу.

"Его (ВМФ. — Прим. ред.) боевая мощь, высокая подвижность и оперативность надежно обеспечивают предупреждение любой агрессии, безопасность суверенитета страны, отстаивание приоритетов нашего государства в глобальной экономике и внешней политике", — отметила Матвиенко.

Она добавила, что морская авиация, береговые войска, а также надводные и подводные силы служат укреплению оборонного потенциала страны. Кроме того, они с честью выполняют поставленные задачи.