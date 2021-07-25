Два человека стали жертвами ДТП с участием скорой помощи под Нижним Новгородом

Участниками дорожно-транспортного происшествия под Нижним Новгородом стали сразу три автомобиля, в результате чего два человека погибли, пятеро получили травмы.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, все произошло в ночь на 25 июля на 53-м километре автодороги регионального значения Линда — Городец — Заволжье.

"Произошло столкновение трех автомобилей (двух легковых и скорой медицинской помощи. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении ведомства.

Погибшими являются мужчина и женщина 1969 года рождения. Прибывшие медики госпитализировали пострадавших. По данным регионального минздрава, в машине скорой помощи в момент ДТП находился пациент с переломами лодыжек. Ее также доставили в больницу с ссадинами, ушибами и сотрясением головного мозга.