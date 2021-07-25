МИД РФ: Москва будет следить за соблюдением конвенции Монтре в Черном море

Ситуация в Черном море нагнетается искусственно, сообщили в МИД России.

Обострение ситуации проистекает от внерегиональных игроков, подчеркнули в дипломатическом ведомстве. Однако Москва готова отслеживать соблюдение положений конвенции Монтре, передает РИА Новости со ссылкой на МИД России. Серьезную роль в этом деле сыграет и Турция, способная контролировать морской транзит через проливы.

В МИД России планируют внимательно следить за недопущением превышения максимального тоннажа боевых кораблей в Черном море. Также не следует забывать и о предельном сроке пребывания в регионе. Не имеющие выхода к Черному морю страны должны держать свои корабли в регионе не более 21 дня.