The Lancet назвали причастным к сокрытию данных о коронавирусе в начале пандемии

Британские журналисты заявили о бездействии медицинского журнала The Lancet в начале пандемии.

По данным Daily Mail, издание не опубликовало сведения из научных работ, которые подтверждали передачу коронавируса от человека к человеку. Журналисты сослались на книгу медицинского исследователя, директора Wellcome Trust Джереми Фаррара.

Эксперт утверждает, известная в начале пандемии информация могла бы остановить распространение инфекции и спасти жизни миллионов людей. Однако в The Lancet не прислушались к советам эпидемиологов и не стали публиковать первые исследования китайских специалистов.