Негативные перемены во взаимоотношениях Чехии и России были частью плана Соединенных Штатов, уверен журналист Haló noviny Роман Блашко.

Автор чешского издания раскрыл планы Вашингтона повлиять на отношения Москвы и Праги. Некоторые политики слишком зависят от западных спецслужб, а потому наносят урон собственному государству, уверен журналист Haló noviny.

Москве приписывают враждебную деятельность из-за якобы причастности к ситуации во Врбетице, констатировал Блашко. Однако действия сотрудников американского посольства в России можно считать еще более недружественными, добавил автор.