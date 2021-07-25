В Турции призвали усилить требования к российским туристам на фоне пандемии COVID-19

Турецкий Союз инфекционистов призвал ужесточить меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Они касаются туристов.

Глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан призвал усилить требования к российским отдыхающим в связи с увеличением заболеваемости коронавирусной инфекцией в республике. Свое заявление он разместил на странице в социальной сети Twitter.

"По отношению к туристам из России необходимо принять более строгие меры", — написал он.

Инфекционист подчеркнул, что населению страны необходимо соблюдать все установленные требования, связанные с профилактикой распространения COVID-19. К ним, в частности, относятся масочный режим и социальная дистанция.

Согласно принятым правилам, для въезда в Турцию необходимо предъявить отрицательные результаты теста на коронавирус. Привившиеся туристы могут предоставить сертификат о прохождении полного цикла вакцинации.