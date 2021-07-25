В Роспотребнадзоре назвали необычное последствие перенесенного коронавируса

Российские медики отмечают снижение веса практически у всех переболевших коронавирусом в средней или тяжелой форме.

Если изменения происходят в пределах пяти килограммов, то переживать не стоит. Об этом рассказала замдиректора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

"При небольших изменениях наряду с хорошим самочувствием, особенно если до болезни вес был избыточным, ничего предпринимать не нужно", — объяснила она в беседе с РИА Новости.

Однако если масса тела продолжит снижаться, то нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. Специалист поможет установить причину и назначит лечение, резюмировала Руженцова.