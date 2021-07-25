Ученые из США определили факторы развития аневризмы

Американские специалисты установили главные генетические факторы развития аневризмы — одного из самых опасных сосудистых заболеваний.

Специалисты из Мичиганского университета в сотрудничестве с врачами провели работу, в ходе которой сравнили образцы крови более чем 1,3 тыс. пациентов, страдающих от аневризмы грудной аорты. Результаты научного исследования опубликованы в журнале The American Journal of Human Genetics.

Экспертам удалось установить, что в организме больного проходят изменения в генетическом коде транскрипционных факторов. Они означают контроль над многими другими генами. В ходе работы удалось установить, что именно этот показатель дает инструкции клеткам, когда отмирать и воспроизводиться.