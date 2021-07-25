Путин в День ВМФ призвал военных моряков не забывать заветы Петра Великого

Моряки Военно-морского флота (ВМФ) России не должны забывать два самых главных завета Петра Великого, подчеркнул глава государства Владимир Путин.

Главнокомандующий ВС РФ выступил с речью перед началом главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Он напомнил военнослужащим о словах Петра Великого, которые заложены в устав флота: никогда не спускать флаг корабля и никогда не сдавать корабль врагу.

Путин выразил гордость работой отечественных кораблестроителей, флотоводцев и общей историей ВМФ. В день 325-летия ВМФ РФ он напомнил об истории и развитии боевых кораблей. Моряки способны обнаружить и уничтожить любого противника, если это потребуется, подчеркнул президент России.