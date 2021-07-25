СК: каждое пятое уголовное дело в Москве связано с коррупцией

Сотрудники Следственного комитета России заявили, что каждое пятое уголовное дело, возбуждаемое в столичных правоохранительных органах, связано с коррупцией.

В течение полугода московские следователи завершили производство по 1966 делам, из них 1170 производств было посвящено тяжким и особо тяжким преступлениям. За тот же период правоохранители возбудили 2503 уголовных дела, из них 656 — по коррупционным преступлениям, 1177 — по экономическим, 463 — по преступлениям против личности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве.

Такой статистикой в ведомстве поделились в профессиональный праздник российских следователей — День сотрудника органов следствия РФ, традиционно отмечаемый 25 июля. Благодаря работе сотрудников СК РФ по Москве в государственный бюджет поступило более 10,4 млрд рублей в виде возмещенного ущерба от преступлений.