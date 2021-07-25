Зеленский подписал указ о запрете двойного гражданства для госслужащих

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий государственным и муниципальным служащим, а также военным иметь иностранное гражданство.

Глава государства одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте президента страны. Теперь военные и госслужащие должны указывать в своих декларациях, что у них отсутствует иностранное гражданство и документы, позволяющие постоянно проживать на территории другой страны.

Также украинскому правительству поручили отчитаться на предстоящем заседании СНБО о результатах разработки законопроектов, направленных на урегулирование вопросов двойного гражданства.

Ранее в Киеве предложили принять закон о лишении гражданства украинцев, получивших российский паспорт. Соответсвующую инициативу внесли на рассмотрение в Раду, передает сайт 360tv.ru.